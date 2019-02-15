Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Leyleği gördü, bir çuval unu kaptı

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), ()- EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının bu yıl talihlisi, Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal mahallesi Gölbent'ten...

Leyleği gördü, bir çuval unu kaptı

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), ()- EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının bu yıl talihlisi, Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal mahallesi Gölbent'ten Emine Yelmer oldu.
Bu yılın ilk leyleği, Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin Gölbent Mahallesi'nde görüldü. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı kente gelen leyleği Gölbent sakini Emine Yelmer gördü. Yelmer, EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının da kazananı oldu. Leyleklerin bu yıl geçen yıllara göre çok erken geldiklerini söylerek korunmaları için halkalanma çalışmalarının devam edeceğini söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, "Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki köylerde yaptığımız izleme ve koruma çalışmalarında, leyleklerin Afrika'dan gelişlerinden çiftleşmelerine, kuluçkaya yatmalarına, yumurtadan yavrunun çıkışından, uçuşuna kadar her safhayı gözleyerek kayıt altına alıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle yapılan halkalama çalışmaları bu yılda devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328