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Leyla Sönmez'in doktoru: Diş telleri enfeksiyona neden olmuş olabilir

ADANA'da, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24) doktoru Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A.'nın savcılığa verdiği ifadede, "Ameliyattan sonra her şey normaldi. Ama hastanın...

Leyla Sönmez'in doktoru: Diş telleri enfeksiyona neden olmuş olabilir
ADANA'da, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24) doktoru Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A.'nın savcılığa verdiği ifadede, "Ameliyattan sonra her şey normaldi. Ama hastanın durumu kötüleşmeye başlayınca hastanın diş telleri üzerinde durmaya başladık. Diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini düşündük" diye ifade verdiği ortaya çıktı.
Kentteki özel hastanede 29 Ocak'ta burun ameliyatı olan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'de operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorlar iddiaya göre, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" dedi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Buradaki 2 günlük yaşam savaşının ardından Sönmez, yaşamını yitirdi. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulundu.
DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A. savcılığa verdiği ifadede, Leyla Sönmez'in ameliyatının iyi geçtiğini ve sonrasında da durumunun iyi olduğunu söyledi. M.S.A., "Kendisi ameliyat ile ilgili formları okuyarak imzaladı. Biz ameliyat öncesi gereken tüm işlemleri ve testleri gerçekleştirdik. Leyla Sönmez anestezi uzmanı ile de görüştürüldü. O formu da onaylayarak imzaladı. Ameliyat günü anestezi ile uyutuldu. Ben de ameliyatı gerçekleştirdim. Ameliyet normal geçti ve düzgün bir şekilde uyandı. Dinlenme odasına geçti. Durumunun iyi olduğunu görünce ben de diğer ameliyatlarıma geçtim. Öğleden sonra hemşirelerden biri, hastanın burnundaki tamponda sızmalar olduğunu söyledi. Bunun üzerine gittim, hastayı gördüm ve tamponu değiştirdim. Vücut fonksiyonları da normaldi. Daha sonra bir mide bulantısı olduğunu söylediler. Biz de bunu kesecek bir ilaç verdik" dedi.
DİŞ TELİ ŞÜPHESİ
Bir süre sonra durumu kötüleşen Leyla Sönmez'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten doktor, buradaki doktorlarla birlikte durumun sebebi üzerinde çalıştıklarını belirtti. M.S.A., "Ameliyattan sonra her şey normaldi. Ama hastanın durumu kötüleşmeye başlayınca hastanın diş telleri üzerinde durmaya başladık. Bu durum ameliyata engel teşkil etmese de diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini de düşündük" diye ifade verdi.

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