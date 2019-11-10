Levent Uysal: Atatürk’ün ilkeleri modern dünya için vazgeçilmezdir
İSTANBUL, ()- Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir. Aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde,...
İSTANBUL, ()- Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir. Aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yıldönümünde anılıyor. Atatürk'ün ölümünün 81’inci yılına özel açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir” dedi.
Atatürk’ün miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Levent Uysal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, ülkemizi müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bu doğrultuda 2023 hedeflerimize hızla ilerlerken yolumuzu Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleri aydınlatıyor” açıklamasında bulundu.
“‘İstikrar’dan vazgeçmeyen ülkemiz, Atatürk’ün tuttuğu ışıkla geleceğe yürüyor” diyen Uysal, “İçinde bulunduğumuz bu güzel vatan bizlere O’nun emaneti. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak 2023 hedeflerimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6