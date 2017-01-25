İbrahim LALELİ / ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yaşayan halka kuyruklu lemur ailesine yeni üye geldi. 6 hafta önce doğum yapan dişi lemur, yavrusunu yanından ayırmıyor.

Anavatanı Madagaskar Adası olan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki lemur ailesine yeni bir üye katıldı. Dişi lemur, 6 hafta önce bir yavru dünyaya getirdi. Dişi lemur, yavrusunu bir an yanından ayırmıyor. Kendileri için ayrılan alanda yaşayan lemur ailesi, soğuk havada ise kapalı bölmeye geçiyor.

Sosyal hayvanlar olarak bilinen lemurlar, 12 ila 24 arası değişen bireylerin oluşturduğu gruplar halinde yaşıyor. Yaşam süreleri 18 ile 20 yıl arası olan sevimli hayvanlar, çiçek, yaprak ve yeşillikle besleniyor.

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