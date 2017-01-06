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Leğenle engeller aşıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Emrah Sevim, evinin önünden sokağa giden 70 metrelik yolu plastik leğenle katediyor. Merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Kisecik Mahallesi'nde oturan Emrah Sevim, ailesiyle...

Leğenle engeller aşıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Emrah Sevim, evinin önünden sokağa giden 70 metrelik yolu plastik leğenle katediyor.
Merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Kisecik Mahallesi'nde oturan Emrah Sevim, ailesiyle birlikte oturduğu eve bağlanan patika yolun toprak olması nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanamıyor. Bu nedenle leğene mahkum şekilde yaşayan Sevim, annesi 65 yaşındaki Rabia Sevim ve babası 72 yaşındaki Ali Sevim'in desteği ile yaşamını sürdürüyor. Büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Sevim, "Hayat benim için olduğu kadar, yardım eden ailem için de çok zor. Artık sürünmekten kurtarın beni" dedi.
OĞLUM SÜRÜNMEKTEN KURTULSUN
Baba Ali Sevim ise evlerine bağlanan yolun yapılmasını istediklerini belirterek, "Benim çocuğum engelli. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Oğlumu gücümün yettiği kadar taşırım ama biz olmadığımız zaman sürünerek dışarıya çıkabiliyor. Oğlum sürünmekten kurtarılsın" dedi. Annesi Rabia Sevim ise kimseden destek bulamadıklarını söyledi. Sevim, "Emrah bu şekilde doğdu. Kimse bize destek olmuyor. Devletten tek isteğim yolumuzu yapsınlar ve oğluma şarjlı araba istiyorum. Maddi durumumuz yok. Kocamın damar tıkanıklığı yüzünden bir ayağı yok. Bu yüzden eşim çalışamıyor. Tek gelir kaynağımız bakım aylığı" diye konuştu.

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