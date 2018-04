LC Waikiki, 12 ilde 12 uzmanı yıl boyu aileler ile buluşturacak

İSTANBUL, ()-LC Waikiki, Hürriyet Kitap ile “LC Waikiki Aile Buluşmaları” projesini hayata geçirdi. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabından ilham alınan “LC Waikiki Aile Buluşmaları” projesi, yıl boyunca 12 şehirde 12 uzman ile devam edecek. 23 Nisan’da gerçekleştirilen “Tan Sağtürk ile Çocuklar İçin Sanat” konulu ilk etkinliğe, Hürriyet Gazetesi Aile Çocuk Köşe Yazarı Ömür Kurt, Tan Sağtürk ve LC Waikiki CMO Yardımcısı Serap Öngün katıldı.

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “LC Waikiki Aile Buluşmaları” gerçekleştirecek. 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde düzenlenecek etkinliklerde ebeveynlerle buluşacak olan LC Waikiki, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek. İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayan “LC Waikiki Aile Buluşmaları”nda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

'200 ADIMDA ÇOCUK YETİŞTİRME REHBERİ'

LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, LC Waikiki olarak ürün güvenliğinin ve insan sağlığının öncelikleri arasında yer aldığını, bebek ve çocuk ürünlerinde uygulanan kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösterdiklerini belirtti. Malkoç, sözlerine şöyle devam etti: “Ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye’yi ‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ ile kucaklamak için kolları sıvadık. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ndeki uzmanların yardımıyla 0-6 yaş çocuk yetiştirmenin sırlarını ailelere anlatma konusunda öncülük etmeyi hedefliyoruz. LC Waikiki olarak yarınlarımız olan çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunabilmek için alanında uzman 12 değerli ismin bir araya geldiği projeyi Türkiye’nin birçok noktasına taşıyarak toplumda bilinci artırmaya yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Uzmanların da desteğiyle ebeveynlerin öğrenmek istedikleri bilgilere daha doğru şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Bebek ve çocuk sağlığı sadece giysi ile sınırlı değil. Beslenmeden psikolojiye, oyuncak seçiminden çocukla iletişime kadar her şey çok önemli. Dolayısıyla biz ailelere ve topluma her yönüyle dokunmak, sağlığı tüm boyutlarıyla ele almak ve insanlarımıza yarar sağlamak istiyoruz. Bu buluşmalarda herkes uzmanlara istediği soruyu sorabilecek ve hiç bilmediği konulardaki bilgilere sahip olacaklar. Her ay bir ilde yapacağımız aile buluşmalarında çocuk psikolojisinden beslenmeye, bebeğe sağlıklı ek gıda hazırlanmasından emzik bıraktırmaya, yaşa göre oyuncak seçiminden tuvalet alışkanlığı kazandırmaya kadar her şeyi konuşacağız. Bu proje ile çok daha bilinçli, kendine güvenen, farkındalığı artmış geniş kitlelerin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz”.

İLK DURAK, TAN SAĞTÜRK İLE İSTANBUL

LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın ilki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul’da İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde, sanatçı ve 200 Adımda Çocuk Geliştirme Rehberi kitabı uzmanlarından Tan Sağtürk’ün katılımıyla gerçekleşti. Moderatörlüğünü Ömür Kurt’un yaptığı etkinlikte “Çocuklar İçin Sanat” teması işlendi. LC Waikiki CMO Yardımcısı Serap Öngün’ün de katıldığı söyleşi, 23 Nisan’ın coşkusuyla renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Tan Sağtürk, bale, dans, müzik, resim veya sanatın diğer dallarıyla çocukların kazanımlarının çok çeşitli olduğunu anlattı. Çocuk için sanatın anne karnında başladığını belirten Sağtürk, çocukların 2 yaşından itibaren tiyatro veya konsere götürülebileceğini ifade etti.

LC Waikiki CMO Yardımcısı Serap Öngün yaptığı konuşmada, “Ben bir anne olarak kızımın sanatla iç içe büyümesine imkan tanıdım. Şanslıydım ki kızım da 12 yıldır dans için gereken sabrı, özveriyi, disiplini gösterdi. Sadece kendi çocuklarımızı iyi yetiştirmekle görevimizi tamamlamış olmuyoruz, aydınlık ve mutlu yarınları düşlüyorsak yarınlarımız, umutlarımız olan çocuklara ulaşmaya, yüreklerine dokunmaya ihtiyacımız var. İster büyük şehirde yaşasın, isterse Anadolu şehrinde, kasabasında, köyünde, her çocuğun hayatında bir kere olsun, 23 Nisan gösterileri sayesinde kendi içindeki yeteneği keşfetme, sanatla tanışma, performansını sergileme, alkışı duyma, kendini iyi hissetme, mutlu olma, gülümseme hakkı var. Biz büyük bir aile, LC Waikiki ailesi olarak her sene artan bir heyecan ve motivasyonla, daha çok çocuğumuza en iyisini sunmak için çalışıyoruz ve ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek kendimizi o kadar iyi hissediyoruz’’ dedi.

"İYİ GİYİNMEK HERKESİN HAKKI"

1988 yılında kurulan ve 1997 yılından bu yana Türkiye’de LC Waikiki Mağazacılık çatısı altında hizmet veren LC Waikiki, “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonu ve “ulaşılabilir moda” anlayışıyla Türkiye’yi giydiriyor. LC Waikiki, büyüme serüvenini 29 yıldır hem yurt içi hem de yurt dışında sürdürüyor. Hazır giyim sektörünün lideri LC Waikiki, bugün, 38 ülkede yaklaşık 850 mağazası ve yaklaşık 42.000 çalışanıyla hizmet veriyor.