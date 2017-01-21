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LAV'lı saldırılara 5 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece tek atımlık lav silahlarıyla düzenlenen saldırılar sonrasında DHKP-C'ye yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda saldırganlarla...

LAV'lı saldırılara 5 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece tek atımlık lav silahlarıyla düzenlenen saldırılar sonrasında DHKP-C'ye yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda saldırganlarla irtibatlı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Dün gece Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binalarına tek atımlık lav roketi ile düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sol bir örgüte ait deliller ele geçirdi.

 

 

PARMAK ZİLİ LAV ROKETİNDEKİ İZLE EŞLEŞTİ


Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık lav roktetinin alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Tunç'un kaydıyla eşleştiği öğrenildi.

 

 

15 ADRESE OPERASYON, 5 GÖZALTI


Bu gelişmeler üzerine TEM ekipleri sabah saatlerinde saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DHKP-C'den kaydı bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

 

 

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