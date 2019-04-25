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LAÜ öğrencileri acil kurtarma simülasyonu gerçekleştirdi

LEFKE, () Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Beden Eğitimi ve Performans dersi kapsamındaki uygulamalı eğitimlerini Bağlıköy ormanlık alanda gerçekleştirdi. ÖĞRENCİLER...

LAÜ öğrencileri acil kurtarma simülasyonu gerçekleştirdi

LEFKE, () Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Beden Eğitimi ve Performans dersi kapsamındaki uygulamalı eğitimlerini Bağlıköy ormanlık alanda gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER TEORİK BİLGİLERİNİ UYGULAMA FIRSATI BULDU

Uygulamalı eğitimler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay tarafından yürütüldü. Eğitimlerde öğrenciler dağlık alanda hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile ilgili edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak ormanlık alanda vaka canlandırması eşliğinde gerçekleştirme imkanı buldu.

Saha eğitiminde mesleki bilgiler dışında ekip halinde koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak, öğrencilerden oluşan farkı gruplarla acil kurtarma simülasyonları da gerçekleştirildi.

 

(FOTOĞRAFLI)

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