Latin Amerika’nın perakende devleri İstanbul’a geliyor

Latin Amerika’nın en büyük perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği yapmak üzere 15-16 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye gelecek.

Latin Amerika’nın en büyük tedarik ve perakende ve süpermarket zincirlerinin de aralarında bulunduğu 10 firma, yarın Türkiye’deki firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

“ALIM HEYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

“Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı” kapsamında yapılacak olan ikili görüşmelerin Türkiye açısından önemine değinen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Latin Amerika’nın en itibarlı firmalarının ülkemizi ziyaret etmesi ve Türk firmalarıyla buluşması ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor. Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu görüşmelerden önemli ve büyük hacimli iş birliklerinin doğmasını umuyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

YILLIK İŞ HACİMLERİ 2,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Türkiye’ye gelecek olan Kolombiya ve Şili’de iş yapan 10 firma, tedarik ve perakende pazarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Yıllık iş hacimleri 2,5 milyar doların üzerinde olan bölgenin en büyük süpermarket zincirlerinin yetkilileriyle, birlik üyesi olan firmalar ikili anlaşmalar gerçekleştirerek ticari iş anlaşmalarına imza atacaklar.