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Lastik botla İstanköy Adası'na kaçmak isterken yakalandılar

BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na 5 metrelik lastik botla geçmeye çalışan yabancı uyurklu 16 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçaklardan 1'inin Sahil Güvenliği görünce şambrel...

Lastik botla İstanköy Adası'na kaçmak isterken yakalandılar
BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na 5 metrelik lastik botla geçmeye çalışan yabancı uyurklu 16 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçaklardan 1'inin Sahil Güvenliği görünce şambrel ile denize atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştığı bildirildi.
Dün saat 11.50'de, Bodrum açıklarındaki Çelebi Adası yakınlarında, lastik botla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye kaçaklar olduğunu farkeden çevredeki teknelerin kaptanları, Sahil Güvenliğe ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini farkeden bottaki kaçaklardan biri, şambrel ile denize atlayıp, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştı. Panikle yüzmeye çalışan bitkin haldeki Suriyeli kaçağa, yakındaki bir yelkenli teknedekiler yardım elini uzattı. Tekneye çıkmak istemeyen kaçağa halat atılarak, tutunması sağlandı. Bu sırada gelen Sahil Güvenlik ekibi de Suriyeli, kaçağı sudan çıkartıp, kendi botlarına alarak kurtardı. Ardından, 5 metrelik lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, diğer 15 kaçağı da kendi botlarına aldı. Kurtarılan 9'u Suriye, 4'ü Irak, 2'si Filistin, 1'i İran uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak, Bodrum Limanı'na getirilip, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçaklara ait lastik bot da yedeklenerek Bodrum Limanı'na getiridi.

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