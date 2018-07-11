Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Lapseki'de sokak köpeğinin sırtını kestiler

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeğinin sırtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Sırtında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda yara oluşan köpek tedaviye alındı. Lapseki'nin...

Lapseki'de sokak köpeğinin sırtını kestiler
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeğinin sırtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Sırtında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda yara oluşan köpek tedaviye alındı.
Lapseki'nin Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeği kanlar içinde bulundu. Mahalle sakinleri tarafından ilçe merkezindeki veterinere götürülen köpeğin sırtında, yaklaşık 15 santimetrelik kesici alet yarası olduğu belirlendi. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ve Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Hayvanseverler, köpeğin sırtını kesen saldırgan ya da saldırganların yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
'Kınalı'nın yaklaşık 2 ay önce de üzerine tiner dökülerek, işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325