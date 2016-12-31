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Lapseki'de kar yağışı altında şehitlere saygı yürüyüşü

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, yoğun kar yağışına rağmen belediye öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve halkın  katılımıyla 'Şehitlere saygı yürüyüşü' düzenlendi. Lapseki Belediyesi'nin öncülüğünde...

Lapseki'de kar yağışı altında şehitlere saygı yürüyüşü
ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, yoğun kar yağışına rağmen belediye öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve halkın  katılımıyla 'Şehitlere saygı yürüyüşü' düzenlendi.
Lapseki Belediyesi'nin öncülüğünde kentte dün akşam, 'Şehitlere saygı yürüyüşü' düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii'nde şehitler için okutulan mevlit ardından yürüyüşü için halk, Lapseki'deki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda buluştu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla hareket eden yüzlerce kişi İskele Meydanı'na kadar yürüdü.
Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, "Soğuk bir Aralık akşamında, kar yağışı altında, şehitlerimiz için saygı yürüyüşü bence çok önemliydi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle yaptığımız toplantıda, şehit ve gazi ailelerine ve Musul ile Halep için yardım kampanyası başlatacağız. Bu akşam havanın çok soğuk ve kar yağışlı olacağını biliyorduk. Buna rağmen yoğun katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kötü bir 2016 geçirdik. Allah'tan diliyorum ki, 2017 aynı olmasın. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Şehitler için düzenlenen etkinlikler, Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde halka verilen ikramla son buldu.

FOTOĞRAFLI

 

 

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