Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma'yı en geniş topraklara ulaştıran ve Su Yasası'nı onaylayan İmparator Traian'in 3 metre boyundaki zırhlı heykeli bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, depremde yıkılan ve 356 parça halinde bulunarak birleştirilen heykelin özellikleri açısından dünyada eşi ve benzeri bulunmadığını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Stadyum Caddesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarında M.S. 98 ve 117 yılları arasında Roma'nın imparatoru olan Traian'ın heykel parçaları bulundu. Arkeologları çok heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel titiz bir çalışmayla birleştirildi. Tamamlandıktan sonra 3 metre boyunda olan imparator Traian heykelinin, dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olduğu kaydedildi.

SU YASASINI ONAYLAYAN İMPARATOR

Laodikya Antik Kenti'nde 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarında Stadyum Caddesi'nde bulunan İmparator Traian'a ithaf edilen Anıtsal Çeşme'de Su Yasası ortaya çıkarılmıştı. 1 metre boyunda 90 santimetre genişliğindeki mermer blok üzerinde 30 satırlık 'Grekçe' yazılı Su Yasası'nı da imparator Traian'ın onayladığı tespit edildi.

DÜNYA ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR HEYKEL

Konuyla ilgili açıklama yapan Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan imparator heykelinin dünya arkeolojisi açısından önemli bir eser olduğunu belirterek, "Stadyum Caddesi'nde yaptığımız kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan imparator heykelini 356 parça halinde bulduk. Heykel, M.S. 494 depreminde yıkılan çeşme blokları altında kaldığı için parçalara ayrılmış. Kazı heyeti titiz bir çalışmayla 356 parçayı birleştirerek heykeli tamamladı. Heykelin Erken Bizans Dönemi'nde korunmasının nedeni ise, hristiyanlığı serbest bırakan imparator büyük Konstantin sanılmasıdır. Bu yönüyle de önemli bir eserdir. Portre özellikleri ve sanatsal yönü değerlendirildiğinde heykel, dünyada eşi benzeri olmayan eserler içinde yer alıyor" dedi.

HEYKELİN İMGESEL ÖZELLİKLERİ

İmparatorun gerçekçi portresini yansıtan, göğüs bölümündeki zırhta dünyaya hakimiyeti sembolize eden Zeus'un yıldırımları bulunuyor. İmparatorun düşmanlarına karşı korkutucu yanını gösteren Medusa başı, güzel sanatları koruduğunu gösteren karşılıklı iki grifon, antik kente 20 kilometre uzaklıktaki Başkarcı Dağı'ndan getirilen suyla dolu testi, sağlık yönüyle haşhaş kapsulleri, heykelin bolluk ve bereketi simgeleyen imgelerini oluşturuyor. Ayrıca, İmparator Traian'ın yanında diz çökmüş şekilde, elleri arkadan bağlı, savaşlarda fethettiği ülkeleri simgeleyen esiri de bulunuyor.



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