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Lady Tuna'dan sızan yakıt, Çeşme kıyılarına vurdu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan 'Lady Tuna' adlı gemiden sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarına vurarak, denizde kalın bir tabaka oluşturdu. Fırtınanın etkisiyle...

Lady Tuna'dan sızan yakıt, Çeşme kıyılarına vurdu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan 'Lady Tuna' adlı gemiden sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarına vurarak, denizde kalın bir tabaka oluşturdu. Fırtınanın etkisiyle kıyılara ulaşan atık yakıt nedeniyle, yaz aylarında insanların denize girdiği kıyılar da renk değiştirdi.
Sızan yakıttan, en çok etkilenen yer Paşa Limanı bölgesi oldu. Kıyıya yakın bölgelerde yaşayan deniz canlılarının da kalın yakıt tabakasından etkilendiği belirtildi. Denize yayılan yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlandı. Çalışmaların 15-20 gün sürebileceği bildirildi.
Geçen 18 Aralık Pazar günü Ildır'daki bir balık çiftliğinden aldığı orkinosları Japonya'ya götürmek üzere yola çıkan Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparken Pırasa Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Kayalıklara oturan geminin gövdesinde yırtık oluşurken, büyük miktarda akaryakıt denize sızdı. Geminin etrafı bariyerlerle çevrilmesine karşın yakıtın çevreye yayılmasına engel olunamadı. Çevreye yayılan yakıtın bir bölümü, fırtınanın da etkisiyle kıyılara ulaştı.

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