Flaş HaberBakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
Son Dakika
(Düzelterek yeniden) Emine Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz için bir zarurettir
(Düzelterek yeniden) EMİNE ERDOĞAN: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMEK HEPİMİZ İÇİN BİR ZARURETTİR
Kuzuların sonbahar doğumları başladı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumları başladı. Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri kameralara yansıdı. Doğar doğmaz ayağa...
GENEL 19.10.2019, 13:37
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumları başladı.
Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri kameralara yansıdı. Doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, "İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri kameralara yansıdı. Doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, "İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2