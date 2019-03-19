Kuzugöbeğinin kilosu el yakıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde kuzugöbeği toplanmaya başlandı. Şapkası kalın ve etli olan mantarın kilosu, 140 liradan satılıyor.

Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı kullanılan kuzugöbeği; Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca'da yaşayanlar için gelir kaynağı oldu. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeğini toplayanlar, kilosunu 140 liradan satıyor. Bazıları kişiler ise geçen yıllarda kurusunun 700- 800 TL'den alıcı bulması nedeniyle hemen satmayıp, kurutmayı tercih ediyor. Son yağmurlarla canlanan doğada kuzugöbeğinin çıkmasıyla dağlara ve ormanlık alanlara mantar toplamak için gittiklerini belirten Elif Tolga (52), "Mart ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeği mantarını bol miktarda bu yörede bulmak mümkün. Topladığımız mantarları pazar yerlerinde satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre miktarında çoğalma var. Bu yağmurların fazla yağmasından kaynaklanıyor" dedi.

KUZUGÖBEĞİ

'Morchella' cinsine ait olan kuzugöbeği, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahiptir. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeğinin üremesini sağlayan sporları, 'askus' adı verilen kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek, mantarı meydana getiriyor. Kuzugöbeğinin dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin 'gyromitra esculenta' (sahte kuzugöbeği) gibi zehirli türlerle karıştırılma riski olduğundan dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.

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