Kuzu, arka bacakları kısa doğdu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde bir koyun, arka bacakları kısa, sol arka ayak tırnağı olmayan bir kuzu dünyaya getirdi.

Alaşehir'in kırsal Karadağ Mahallesi'nde, 30 yaşındaki Ali Aslan'ın sürüsündeki koyunlarından bir doğum yaptı. Ancak, beş yaşındaki koyunun dünyaya getirdiği kuzunun arka bacaklarının kısa, sol arka ayağının tırnaksız olduğunu gören Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı. Yavrunun yürümekte ve annesini emmekte güçlük çektiğini belirten Aslan, "Kucağıma alarak annesini emmesini sağlıyorum. Arka bacakları normale göre 10 santimetre daha kısa. Daha önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım" dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise bu tür vakaların doğuştan 'konjenital anominalisi embriyonnik' denilen dönemde ortaya çıktığını söyledi. Sönmez, "Gebeliğin ilk üçte birlik döneminde tedavi amaçlı uygulanan ilaç ve benzeri maddelerin yan etkileri, bilinçsiz ilaç ve tıbbi maddelerin kullanılması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bazıları ortopedik müdahaleler ile düzeltilebilir. Ama ekonomik değeri olan hayvanlarda erken kesime başvurulmak zorunda kalınır. Hayvan besleyenler veya evinde herhangi bir cins hayvanı bulunanlar, mutlaka veteriner hekim bilgisi dahilinde ilaç kullanmalı" dedi.

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