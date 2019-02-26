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Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı

Murat KORKMAZ-İSTANBUL()-KUZEY Marmara Otoyolu  Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan...

Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı

Murat KORKMAZ-İSTANBUL()-KUZEY Marmara Otoyolu  Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan atlattı. 
Kuzey Marmara Otoyolu, Riva sapağında saat 12.00 sıralarında 34 FK 3330 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)
 

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