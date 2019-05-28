Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()-PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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