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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonlar çarpıştı

KUZEY Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde seyreden mermer yüklü kamyona çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen mermerleri yola savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde saat 10.00...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonlar çarpıştı
KUZEY Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde seyreden mermer yüklü kamyona çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen mermerleri yola savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yavuzsultan Selim Köprüsü Edirne istikametinde seyreden  34 NA 2561 plakalı kamyon sürücüsü Osman Yıldız, Uskumruköy katılımından Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanan Yenal Akçay’ın kullandığı  34 LZ 0233 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mermer yüklü kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Yenal Akçay yaralanırken, kamyondaki mermerler ise yol kenarına savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kurtarıldı.

Olayı haber alarak kaza yerine gelen devrilen kamyonun sahibi Mustafa Ağaç "Kamyon Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken kazaya neden olan şoförün bana  anlattığına göre,  seyir halindeyken Kuran-ı Kerim okuyormuş. Önündeki mermer yüklü kamyona arkadan çarpmış. Çarptığı kamyonun sürücüsü de aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere vurmuş daha sonra devrilmiş. Sürücü hastaneye kaldırılmış” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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