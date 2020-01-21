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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı (1)
GENEL 21.01.2020, 10:22
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() Beykoz Riva Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin TIR'dan çıkarttığı yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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