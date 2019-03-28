Kuzey Kıbrıs'a 4 bin fidan bağışı

Dijital Platform 'eFidan' sayesinde Kuzey Kıbrıs, 2017'den itibaren 4 binin üzerinde fidana kavuştu.

Orman haftası nedeni ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğluna’na ziyarette bulundu. Ziyarette Turizm ve Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış da yeraldı. 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirdiği 'eFidan' projesi sayesinde Kuzey Kıbrıs'a bugüne kadar 4 binin üzerinde fidan bağışlandı.

Orman Dairesi 'eFidan projesi' kapsamında bağışlanan fidanların dikiminin geçekleştirilmesi için Geçitköy’de 2016 yılında çıkan yangından dolayı hasar gören bölgede 8 bin fidanlık bir arazi bu amaçla tahsis edildi.

"BİR İNSANIN KALBİNE DOKUNMAK KADAR ÖNEMLİ"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, böylesi projelerin bir insanın kalbine dokunuşu kadar önemli ve anlamlı projeler olduğunu söyledi.

Ataoğlu, efidan projesi aracılığı ile insanların özel günlerinde bu platformu kullanarak ülkenin yeşermesine katkıda bulunmaları ve çevre bilincinin hatırlanması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Çevre konusunda son olarak Ambalaj Atıkları Tüzüğünü hayata geçirerek hem plastik poşet kullanımını hemde ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına çalışmalar yürürttüklerinden bahseden Ataoğlu, yakın zamanda Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde kurulacak olan yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile ülkede sıfır atık projesini başlatacaklarını dile getirdi.

Çevre bilincinin küçük yaştan itibaren artırılması hedefi ile daha önce 9 yaş sınıflarında başlatılan çevre derslerinin artık tüm yaşlara yayılacağını da belirten Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ilerki yıllarda sembolik olarak kutlamak istediklerini de vurguladı.

"EFİDAN, DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜMDÜR"

Orman haftası münasebeti ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na gerçekleştirilen ziyarette konuşan Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına verdiğimiz teknolojik hizmetlerin yanı sıra birçok sosyal kültürel ve çevre konusunda sosyal sorumluk projelerinde yer almaktayız. Çevre de bizim en duyarlı olduğumuz konulardan birisidir. eFidan projesi,2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirildi. eFidan, hayatın tüm alanlarının dijitalleştiği gibi ormanlarımızın zenginleştirilmesi konusunda da dijital bir dönüşümdür. Orman Dairesi’nin tahsis etmiş olduğu 8 bin fidanlık araziye bugüne kadar 4 bin adet fidan bağışında bulunuldu. efidan projesi ile birlikte, vatandaşlarımız, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü gibi özel günler için 5 lira karşılığında ister cep telefonu faturaları üzerinden veya isterlerse hesap numarasına havale ile fidan bağışını gerçekleştiriyor. Bağışlanan fidan karşılığında sertifikası da belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman dairesine bu arazinin bakımı için aktarılmaktadır. Turizm ve Çevre Bakanımız ve Orman dairesi ve ilgili daire müdürlüklerinin katkılarıyla eFidan projemizin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.