ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenelen hava harekatında terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde hava harekatı
ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenelen hava harekatında terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.