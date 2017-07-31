Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde hava harekatı 

ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenelen hava harekatında terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.