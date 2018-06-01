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Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın...

Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı
IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında operasyon yürüten güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Tokat nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası Seyfettin Aktaş (28), Bilecik nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (25) ile Amasya nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç (26) şehit oldu. Şehit uzman cavuşlar için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim,Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcıları  Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. 
Törende şehitler için 1 dakikalık  saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Seyfettin Aktaş, Ünal Demir ve Servan Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutları Van'a, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat, Bilecik ve Amasya'ya gönderildi.

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