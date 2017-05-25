Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi / EK

ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya...
25 Mayıs 2017 Perşembe 19:22
ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
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