banner314

banner325

Son Dakika

Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı

İZMİR'de, bir süredir çalışmaların sürdürüldüğü Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü hizmete açılırken, kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalara devam ediliyor. Sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük...

GENEL 30.10.2019, 16:17
Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı
İZMİR'de, bir süredir çalışmaların sürdürüldüğü Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü hizmete açılırken, kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalara devam ediliyor. Sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak yolun, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İzmir'de yapımı sürdürülen 96 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü, hizmete açıldı. Kalan 5 kilometrelik bölümün de açılması için çalışmalara devam ediliyor. Açılışı yapılan yolun, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor. Aliağa'da bulunan sanayi bölgeleri ile Foça'daki turistik alanlara ulaşımı kolaylaştıran yol üzerinde 5 kavşak, 1 tünel, 38 köprü, 6 viyadük bulunuyor. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla İzmir'in, Aliağa ilçesi ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısı sağlandı. Yine mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey- güney yönlü ağır vasıta trafiği, yol ağına alınacak ve İzmir'in şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya kadar uzanan yol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, sürücüler açısından zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.
YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Yolun hizmete açılan bölümünü kullanacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar da bulunuyor. İzmir'den yola çıkan sürücü, Menemen'de Koyundere kavşağından İzmir-Çanakkale Devlet Yolu'nu kullanarak, Emiralem- Manisa ayrımından hizmete açılan yola çıkabilecek. Yolun Eskifoça, Yenifoça, Aliağa, Şakran ve Çandarlı bağlantıları da tamamlandı. Menemen'e kadar ücretsiz olan yolun diğer bölümleri ise ücretli. Buna göre, ikinci sınıf binek araçların sürücüleri, Kuzey Ege Otoyolu'na girip, Aliağa kavşağından çıktığında 10,65 TL ödeyecek. Yolun Çandarlı Limanı bağlantı tarafından çıkıldığında ise 20,30 TL ödenecek. Yolun, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması bekleniyor.

   

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5