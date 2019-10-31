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Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı

İZMİR'de, bir süredir çalışmaları devam eden Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. Geriye kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalar sürüyor. Sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde...

GENEL 30.10.2019, 16:56

İZMİR'de, bir süredir çalışmaları devam eden Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. Geriye kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalar sürüyor. Sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan otoyolunun, yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İzmir'de yapımı devam eden 96 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü, hizmete girdi. Geriye kalan 5 kilometrelik bölümünde, hizmete açılması için çalışmalar devam ediyor.  Açılışı yapılan otoyolunun, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı düşünülüyor. Aliağa'da bulunan sanayi bölgeleri ile Foça'daki turistik alanlara ulaşımı kolaylaştıran otoyol üzerinde 5 tane kavşak, bir tünel, 38 köprü, 6 viyadük bulunuyor. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte, İzmir'in, Aliağa ilçesi ile ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısı sağlandı. Yine mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği, otoyol ağına alınacak ve İzmir'in şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya kadar uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, sürücüler açısından zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.
YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Otoyolun hizmete açılan bölümünü kullanacak olan sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar da bulunuyor. Örneğin, İzmir'den yola çıkan bir sürücü, Menemen'de Koyundere Kavşağı'ndan İzmir-Çanakkale Devlet Yolu'nu kullanarak, Emiralem-Manisa ayrımından,  hizmete açılan otoyola çıkabilecek. Otoyolun, Eskifoça, Yenifoça, Aliağa, Şakran ve Çandarlı bağlantıları da tamamlandı. Menemen'e kadar ücretsiz olan otoyolun, diğer bölümleri ise ücretli. Buna göre ikinci sınıf binek araçlar, Kuzey Ege Otoyolu'na girip Aliağa Kavşağı'ndan çıktıklarında 10 TL 65 kuruş ödeyecek. Otoyolun Çandarlı Limanı bağlantı yolundan çıkıldığında ise 20 TL 30 kuruş ücret ödenecek. Otoyolun, yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, otoyolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması bekleniyor.  

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