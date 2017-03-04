Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı



Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Eyüp'te 35 metrelik kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün saat 15.30 sıralarında bir kuyudan yavru köpeğin seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eyüp itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Kuyuya 'yakalamaç' adı verilen ipi bırakan itfaiye ekipleri, yavru köpeğin içine girmesi üzerine çekerek çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalardan sonra kurtarılan köpeğin ilk işi süt içmek oldu. Kurtarma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

