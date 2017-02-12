Kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Beykoz Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor. 7 gün önce kuyuya düşen yavru köpeği kurtarmak için sabah saatlerinde itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri kuyunun başına geldi. Yağış nedeniyle kuyunun olduğu bölgeye çadır kuran ekiplerin mahsur kalan köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.



"İNŞALLAH BUGÜN GÜZEL BİR HABER VERECEĞİZ"



Çalışmaları yakından takip eden Hayvan Hakları Konfedasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, olayla ilgili “Bugün dünden farklı olarak 7. günde olmamız ve AFAD'ın da çalışmalara dahil olması. AFAD'ın dâhil olmasıyla daha profesyonel bir çözüm bekliyoruz. İmkânlar ve teknik alet bakımından AFAD daha üstün bir kurum. Doğrudan başbakanlığa bağlı olması da imkanların geniş olmasını sağlıyor" dedi. 10 gündür kuyuda mahsur olduğu belirtilen köpeğin hala sağlıklı olduğunun altını çizen Şengün, “Fakat hayvan büyüme çağında olduğu için içerde geçirdiği her gün onun ve bizim için dezavantaj. O nedenle aç bırakmaya, hayatta kalabileceği kadar yemek ve su vermeye çalışıyoruz. Çalışmalar sürüyor. İnşallah bugün güzel bir haber vereceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)