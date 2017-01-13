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Kuyuya düşen yavru domuzu AKUT kurtardı

BODRUM'da içinde su olmayan kuyuya düşen yavru domuzu, AKUT ekipleri kurtardı. Konacık Mahallesi Girelbelen Mevkii'nde, 6 metre derinliğinde olan ancak içinde su bulunmayan kuyuya düşen yavru domuzu avcılar fark etti. Avcıların AKUT Bodrum...

Kuyuya düşen yavru domuzu AKUT kurtardı
BODRUM'da içinde su olmayan kuyuya düşen yavru domuzu, AKUT ekipleri kurtardı.
Konacık Mahallesi Girelbelen Mevkii'nde, 6 metre derinliğinde olan ancak içinde su bulunmayan kuyuya düşen yavru domuzu avcılar fark etti. Avcıların AKUT Bodrum birimini araması üzerine ekip harekete geçti. Bodrum Hayvanları Koruma Birimi ile birlikte olay yerine gelen 3 kişilik AKUT ekibi, veteriner tarafından iğneyle uyutulan yavru domuzu kuyuya inerek kurtardı. AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu, "İnsan hayatı kadar bir canlının hayatı da bizim için çok önemli. Bugün kurtardığımız yavru domuz, bugüne kadar hayatını kurtardığımız 74. hayvan oldu. Yavru yaban domuzunu uyutup kuyudan çıkardık ve doğaya saldık" dedi.

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