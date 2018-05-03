Kuyuya düşen yaban domuzunu itfaiye ekibi çıkardı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kullanılmayan su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ali Köyü İmamlar Mahallesi'nde kullanılmayan su kuyusuna yaban domuzu düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Veteriner gözetiminde iğne ile uyuşturulan yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Yaban domuzu, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.
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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kullanılmayan su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.