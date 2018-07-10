Kuyuya düşen eşeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Buldan'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde, Soğukkuyu Mevkisi'ndeki bir su kuyusuna, bugün sabah saatlerinde bir eşeğin düştüğünü farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri 2 metre derinliğindeki, dibinde az miktarda su bulunan kuyudaki eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri eşeği halatla bağladı. Ardından eşek yukarı çekilerek kuyudan çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Eşek, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.



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