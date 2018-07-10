Kuyuya düşen danayı AFAD kurtardı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde merada otlarken 12 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emirdağ'a bağlı Bademli köyünde oturan Mutlu Yıldız, otlaması için araziye bıraktığı danasının saat 12.30 sıralarında 12 metrelik içi boş su kuyusuna düştüğünü fark etti. Hayvanının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yıldız, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Danayı çıkaramayan itfaiye ekipleri, AFAD'dan destek istedi.

AFAD ekibi, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı. Daha sonra iş makinesiyle çekilen dana, kuyudan çıkartıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından hayvan sahibine teslim edildi.



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