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Kuyuya düşen buzağısı kurtarılan çobandan kavallı teşekkür

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Buzağısını itfaiye ekibinden alan çoban Salih Çelik, kaval çalarak, teşekkür etti. Milas'ın Kırcağız...

Kuyuya düşen buzağısı kurtarılan çobandan kavallı teşekkür

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Buzağısını itfaiye ekibinden alan çoban Salih Çelik, kaval çalarak, teşekkür etti.
Milas'ın Kırcağız Mahallesi Akdağ mevkisinde, sabah saatlerinde, hayvanlarını otlatan çoban Salih Çelik, buzağının içinde su bulunmayan, yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştüğünü fark etti. Buzağıyı tüm uğraşlarını rağmen kuyudan çıkaramayan Çelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen Milas Grup Amirliği ekipleri, buzağıyı kısa sürede düştüğü kuyudan çıkardı. Buzağısını itfaiye görevlilerinden alan Salih Çelik, kavalıyla müzik dinletisi sunarak, teşekkür etti.

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