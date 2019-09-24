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Kuyuya düşen boğayı, AFAD kurtardı
AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı....
GENEL 24.09.2019, 12:58
AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.
Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.
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