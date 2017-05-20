Kuyumcular 'Birlik için' Hakkari'de toplandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,() - İSTANBUL Kuyumcular Odası'nın öncülüğünde 100 kuyumcu, Türkiye Kuyumcular Birliği toplantısını katılmak üzere geldikleri Hakkari'de halaylarla karşılandı.

İstanbul Kuyumcular Odası Kurucu üyesi olan Hakkarili Sebahattin Baş'ın girişimleriyle Türkiye'nin 7 bölgesinden yaklaşık 100 kuyumcu, Türkiye Kuyumcular Birliği toplantısı yapmak üzere Hakkari'ye geldi. Gelen konuklar, Hakkari Valiliği önünde Vali Cüneyit Orhan Toprak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve işadamları tarafından çiçEkler ve halaylarla karşılandı.

Kuyumcular Birliği Odası'nın toplantısının Hakkari'de yapılmasına öncülük eden Sebahattin Baş, Türkiye genelinde Kuyumcular Birliği'ni kurma çalışmalarının olduğunu söyledi. Kurulacak birliğin tüm kuyumculara katkısı olacağını vurgulayan Baş, bu sayede tedbir getirileceğini ve herkesin kuyumcu dükkanı açamayacağını, şartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Gelen konuklar daha sonra Hakkari kent merkezindeki kuyumcu esnafını ziyaret etti.

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