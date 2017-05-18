Kuyudan kurtarmak istediği köpeğiyle birlikte öldü

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Merkeze bağlı Göreme beldesinde kuyuya düşen köpeğini çıkarmak isteyen 48 yaşındaki Hasan Baltacı, metan gazından zehirlenerek canından oldu. Baltacı'nın kurtarmak istediği köpeği de telef oldu.

Göreme belde merkezinde Zemi Vadisi'nde bulunan bağ evine köpeğini kontrol etmek için giden Hasan Baltacı, köpeğini içinde su bulunmayan kuyunun dibinde gördü Köpeğini çıkarmak için kuyuya inen Hasan Baltacı, iddiaya göre metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde yakınları tarafından su kuyusunda bulunan Hasan Baltacı’nın cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Baltacı’nın yakın komşuları İrfan Temur ve Kemal Özbey, arkadaşlarının böylesine talihsiz bir olay sonucu ölmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hasan baltacının kurtarmak istediği köpeğinin de metan gazı nedeniyle telef olduğu bildirildi.

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