'Kuyucuk Kuş Cenneti'ni kurtarın' çağrısı

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KUZEYDOĞA Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, yanlış su kullanımı ve kaynakların yok edilmesi ile tamamına yakını kuruyan Kuyucuk Kuş Cenneti'nin kurtarılması için çağrıda bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü gölün kuruması nedeniyle kutlamadıklarını belirten Şekercioğlu, doğru tespitler yapılarak, gölün kurtarılması için ilgili tüm kurumların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çağan Şekercioğlu, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin KuzeyDoğa Derneği ile Kars Kuyucuk Kuş Cenneti ve Iğdır Aras Kuş Cenneti'nin doğa koruma ve araştırma çalışmalarını içeren Türkiye'deki ilk doğa belgeselinin bu hafta 300 milyon kişiye gösterilecek olmasının sevincini yaşayamadıklarını söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, Kuyucuk Gölü yok olmak üzere olduğu için kutlayamadıklarını belirten Şekercioğlu, "1 Haziran'da gördük ki Kuyucuk Gölü, neredeyse tamamıyla buharlaşmış, bir parmak su kalmış. Kuş sayısı son derece az ve birkaç hafta içinde maalesef Kuyucuk Gölü tamamen kuruyacak" diye konuştu.

'HAZİRANDA BUHARLAŞACAK'

Geçen yılın Eylül ayında Kuyucuk Gölü'nün tamamen kuruduğunu kaydeden Çağan Şekercioğlu, "O zaman bizim ümidimiz, kar ve yağmurla kendine gelmesiydi. Bu sene Türkiye bol yağış aldı, yağışlar rekor doluluk oranlarına sahipti ama buna rağmen Kuyucuk Gölü daha haziran ayının başında kurumuş durumda. Haziran ayında tamamen buharlaşacak. Bu da Kuyucuk Gölü'nün kurumasının nedeninin yağmur ya da kar yağışıyla değil bölge halkının hem taban suyunu hem da yüzey suyunu göle ulaşmadan kullanmasından kaynaklandığını gösteriyor" dedi.

KuzeyDoğa Derneği olarak yıllarca uyarılar yaptıklarını dile getiren Şekercioğlu, araştırma ve uyarma görevini yaptıklarını; fakat Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla ilgili somut adım atılmadığını savundu. Basına 2012 yılında verdiği demeci de hatırlatan Şekercioğlu, "Kuyucuk Gölü şu an son 10 yılın en düşük seviyesinde. Gölün su kaybı kuş sayısını da etkiledi, endişeliyiz. Gölde Kars Valiliği ile yaptığımız Türkiye'nin ilk üreme adası ana karayla birleşmiş. Taban suyunun pompalarla çekilmesi ve kaynak suyunun çevre köylerde kullanılmasıyla yeterince su almıyor. Göle Kars Çayı'ndan bu aktarılması da mümkün değil; çünkü kanalizasyon ve atıklar karışıyor. Bu suyu Kuyucuk Gölü'ne vermek gölü öldürür" dediğini hatırlattı.

'GÖL TAMAMEN KURUYACAK'

Çağan Şekercioğlu, bu açıklamasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadığı gibi hala Kars Çayı ve Kars Barajı'ndan Kars'ın kanalizasyonunun karıştığı suyun Kuyucuk'a verilmeye çalışıldığını söyledi. Kuyucuk Gölü'nü kurtarmanın çaresinin, çevre köylerde önü tutulan temiz dere ve kaynak sularının tamamen tahlil edildikten sonra göle verilmesi, bunun dışında yine bölgedeki temiz kaynak sularından göle aktarılması ve bunun için detaylı bilimsel plan ve icraat yapılması olduğunu dile getirdi.

Kuyucuk köyü muhtarlığınca da çevredeki dağlardan kaynak suyunun göle aktarılmasıyla ilgili proje hazırlandığını belirten Çağan Şekercioğlu, yıllar önce hazırlanan bu projenin hala beklediğini, ödenek ayrılmadığı için harekete geçilemediğini savundu. Şekercioğlu, analiz edilmiş temiz kaynak sularının göle verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Gölün daha yaz gelmeden, ilkbaharda kuruduğuna dikkat çeken Şekercioğlu, "Bakın artık yağışlı mevsimde bile göldeki su neredeyse bitmiş durumda. 16 Haziran'da Kuyucuk Gölü Festivali var. Maalesef festivalde bile göl tamamen kurumuş olabilir. Bu ay içinde zaten göl maalesef kuruyacak" dedi.

Kuzeydoğa Derneği Başkanı Şekercioğlu, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin önemini şöyle anlattı:

"Kuyucuk Gölü, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı. Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti, Türkiye'de ilk kuş üreme adasının yapıldığı ilk yapan hayatı geliştirme sahası, sonbaharda 45 bin kuşa ev sahipliği yapan alan, 233 kuş türü barındıran, soyu tehlikedeki türleri barındıran Kars'ın gurur kaynağıydı. Artık maalesef biz bu gölü kurtaramazsak Kars'ın utanç kaynağı olacak. Maalesef gölde üreyen küresel çapta soyu tehlikede dik kuyruk ördeğini bizler yıllardır gölde üreme zamanları göremiyoruz. Göç zamanı bir tane görsek bile o kuş göçüne devam ediyor ilkbaharda, nisan ayında, mayıs ayında maalesef gölde üreyen dik kuyruk ördeklerinin soyu tükendi. Zaten bu dik kuyruk türünün ürediği iki kritik sazlık alan ana karayla birleşmiş. İnekler, koyunlar bu göle giriyor ve bu gölün hassas kati doğa koruma alanlarında sık sık beslendiklerini görüyoruz. Bununla da ilgi düzenli bir şey yapılmıyor. Biz göle gittiğimiz zamanlar gölün etrafında sazlıklarında beslenen hayvanlar görüyoruz. Benim en büyük üzüntüm bundan sonra gölün tamamen yok olmasıdır. Zaten 45 kuşu barındırdığı sonbahar aylarında hiçbir varlık gösterme şansı yoktur. Geçen sonbaharda da olmadı, bu sonbaharda da olmayacaktır. Tarım ve Orman Bakanımıza, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, Kars Valimize rica ediyorum; Kuyucuk Gölü'nü kurtaralım."

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