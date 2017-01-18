Kuyu cinayeti sanığı kadın, tepki gösteren babaya 'Bana bir şey yapamasınız' dedi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi'nde boşanmasından sorumlu tuttuğu eski kayınbiraderinin çocuklarını övüp kuyuya atan, 10 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümüne, 7 yaşındaki Eylül Turan'ın ise yaralanmasına neden olan 28 yaşındaki Rukiye Tülay, "Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" diyerek pişman olduğunu söyledi. Eski kayınbiraderi Şamil Turan'ın duruyma sonrası "Çocuğuma nasıl kıydın?" diyerek cep telefonu fırlatması üzerine de sanık Rukiye Tülay, "Bana bir şey yapamazsınız" diye bağırdı.

Olay, geçen 14 Ağustos’ta Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şiraz Mahallesi'nde oturan Elif Turan ile çocukları Mehmet Ali ve Eylül Turan, Pusatlı Mahallesi'ndeki dedeleri Hayri Nar’ın evine ziyarete gitti. Dedelerinin evinden yiyecek almak üzere markete giden Mehmet Ali ve Eylül Turan kardeşler, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönerken, Rukiye Tülay eski kayınbiraderinin çocuklarını evine çağırdı. Eski eşi Talip'ten 3 yıl önce boşanmasında rolü olduğunu düşündüğü kayınbiraderi Şamil Turan'ın çocuklarını Mehmet Ali ve Eylül Turan kardeşleri döven Rukiye Tülay, onların öldüklerini sanarak 2 ayrı çuvala koyduktan sonra bahçedeki yaklaşık 7 metre derinlikteki boş kuyuya attı, üzerlerini taş ve samanla kapattı.

Çocuklarından uzun süre haber alamayan Elif ve Şamil Turan çifti durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yaptığı arama sonucu ağır yaralı Eylül Turan'ın inlemesi duyuldu. Küçük kız, kuyuda atıldığı çuvalın içinde bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın ise öldüğü belirlendi. Eylül Turan, yaralı kurtarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Olayın ardından tutuklanan Rukiye Tülay hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün yapılan duruşmasında sanık Rukiye Tülay ve iki çocuklarından biri ölün diğeri yaralanan Elif ve Şamil Turan çifti de hazır bulundu. Olayda yaralanan Eylül Turan ise, duruşmaya katılmadı.

Mahkemede savunmasını yapan Rukiye Tülay, çocukları öldürme niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Olay günü psikolojim bozuk olduğu için böyle bir şey yaptım. Ben, çocukları köyümüzde her yıl görüyordum. İstesem daha önce yapardım. Çok pişmanım. Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" dedi. Sinir krizi geçirip kendini kaybettiğini belirten Tülay, "Çocukları dövmeye başladım. Ailem görecek diye çocukları saklamaya çalıştım. Çocuklar üstüme saldırınca onları iple boğdum. Daha sonra çuvala koyarak kuyuya attım" diye konuştu.

Bir çocuğu öldürülen diğeri yaralı kurtulan Şamil Turan da sanık Rukiye Tülay'ı suçlarken, "Eşimle beni ayırmak için uğraştı. Bunu başaramayınca, çocukları planlayarak kuyuya attı" dedi. Anne Elif Turan da, "Rukiye Tülay bu olayı planlayarak yaptı. Oğlum Mehmet Ali öldürülmeden bir gün önce yanıma gelerek Rukiye’nin kendisini eve çağırdığını söyledi. Ben de kendisine kesinlikle gitmemesini söyledim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Rukiye Tülay'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesi için duruşmayı 27 şubat gününe erteledi. Duruşma sonrası sanığa tepki gösteren Şamil Turan, "Çocuğuma nasıl kıydın?" diye bağırarak cep telefonunu fırlattı. Rukiye Tülay da duruşma salonundan cezaevine götürülürken "Bana hiçbir şey yapamazsınız" diye bağırdı.

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