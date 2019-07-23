Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklanan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni dava açıldı. Kuytul, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından yargılanacak.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Kuytul'un video söylemlerine yönelik yürütülen ek soruşturma tamamlandı. Kuytul hakkında hazırlanan 28 sayfalık birleştirme talepli iddianame, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Tutuklu Alparslan Kuytul hakkında 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve' zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul edildi. İddianamede, vakıf üyelerinin kendilerini, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmalarına benzer şekilde Adana'da 'sadakat' ve 'hafsa' şeklinde isimlendirerek, bölgelere ayırdıkları ve kendi mensuplarını disiplin, medeni hal, eğitim düzeyi, mesleği, örgüte itaati, bağlantısı gibi şekillerde fişledikleri kaydedildi. Alparslan Kuytul'un elebaşı olduğu örgütün Mardin, Bursa, İzmir, Siirt ve Bingöl'deki mensuplarına dair örgüt içi fişleme belgelerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinin telefonla "ŞD" (Şeriat Devleti) ismiyle açtıkları WhatsApp grupları üzerinden haberleştikleri bilgisine yer verildi.İddianamede, Alparslan Kuytul'un terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'nın eylemleri ve yasa dışı faaliyetlerini övücü ve destek verici nitelikteki sosyal medya konuşmalarının videosuna da yer verilip, 15 Temmuz darbe girişimini destekler şekilde açıklamalar yaptığı kaydedildi. Değerlendirme bölümünde ise Alparslan Kuytul'un video söylemlerinde, FETÖ/PDY mensuplarını sahiplendiği, bu örgütün mensuplarını saf, cahil, mağdur ve mazlum olarak göstermeye ve bu örgütün mensuplarına yönelik yapılan adli ve idari işlemleri sulandırmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.Alparslan Kuytul'un, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, PKK/KCK'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerdeki şehir yapılanmalarına yönelik giriştiği operasyonları itibarsızlaştırmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:"Şüphelinin örgüt mensuplarının şehir merkezlerinde hendek kazmaları, barikat kurmaları, mahalle ve sokak aralarına patlayıcı maddelerle tuzaklar kurmaları sebebiyle güvenlik güçlerimizin can güvenliğini korumak adına mahalle aralarına önlem olarak zırhlı araçlarla girilmesini sanki katliam yapmak için oraya girilmiş gibi lanse ettiği, devletin suçluları yakalamak için değil insanları öldürmek kastıyla hareket ettiğini iddia ettiği, devleti ve hain terör örgütünü birbirine denk iki tarafmış gibi gösterdiği, şüphelinin bu söylemleriyle PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve bu örgütün bölücü eylem ve taleplerini meşrulaştırmaya çalıştığı anlaşılmakla şüphelinin üzerine atılı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından teşdiden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası sistematik söylem ve telkinlerde bulunduğu yer alan Alparslan Kuytul hakkında, şu saptamalara yer verildi:"Şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki sistematik söylem ve telkinleriyle bu örgütün amaçlarına bilinçli olarak hizmet ettiği, şüphelinin tutuklanması akabinde aynı şekilde elebaşısı olduğu örgütünün mensuplarının da özellikle sosyal medya üzerinde açtıkları sahte ve robot hesaplarla toplum üzerinde algı yaratarak kendilerinin ve elebaşlarının mazlum olduğu ve muhalif oldukları için mağdur edildikleri havası vermeye çalıştıkları, sözde İslam Medeniyeti oluşturmak hedefi adı altında takiye yapan ve kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir eden şüphelinin ve örgütünün asıl amaç ve FETÖ/PDY ile aynı nitelikte olduğu, bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır. FETÖ/PDY tarafından 'himmet' adı verilen ve örgütün finansmanı için toplanan para, burs, kurban bağışı gibi yardımlara bu örgüt mensuplarınca sözde 'infak' adı verildiği, aynen FETÖ/PDY'de olduğu gibi bu örgüt mensuplarınca da ülke içi ve ülke dışı örgütsel kamplar ve ziyaretler düzenlendiği, FETÖ/PDY'nin 'Sızıntı' dergisine muadil olarak ise bu örgütün, propaganda aracı olarak 'Furkan Nesli' isimli dergiyi yayınladığı, örgütsel faaliyetlerini hizmet olarak adlandırdıkları ve FETÖ yapılanmasına benzer şekilde kör ve mutlak bir itaati esas alan bu örgütün kutsal evlilik müessesesinin dahi örgüt içi yapılmasını telkin ve teşvik ettiği ve bu evliliklere ilişkin mensuplarına formlar doldurttukları anlaşılmıştır."