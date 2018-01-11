Kuveyt Emirliği, Şanlıurfa'da Suriyeliler için ekmek fırını açtı

KUVEYT Arap Emirliği tarafından Şanlıurfa'da Suriyeliler için ekmek fırını açıldı. Fırında her gün üretilecek ekmekler, Suriyeli 4 bin aileye ücretsiz dağıtılacak.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Tarahum Kuveyt-Türk Fırını'nın açılışına; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İstanbul Kuveyt Konsolosu Waleed Al Monays ve Kuveyt Emiri adına Saad Thamer Al-Ajmi ile çok sayıda Suriyeli iş adamı katıldı. Fırın açılış konuşmasında konukları Arapça olarak selamlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'da yaklaşık 550 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Tarahum Derneği'nin çok değerli başkanı değerli müsteşarım, Kuveyt büyükelçiliğinden bugün burada aramızda bulunan çok değerli beyefendiler, İstanbul’dan Şanlıurfa’dan bu hayırlı faaliyetin açılışını gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bu kadar güzel anlamlı ve hayırlı bir yerin açılışını burada beraber açılışını gerçekleştirmekten gerçekten Şanlıurfa valisi olarak, burada misafir ettiğimiz 550 bin Suriyeli kardeşimiz adına ne kadar mutlu olduğumu ne kadar mesut olduğumu bu duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu vesile ile özellikle Şanlıurfa Valiliği'nde 6 aylık yaptığım bu görev süresi içerisinde birçok İslam ülkesinden ve değişik devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bu kardeşlerimizi bağrımıza basmaya acılarını ve sıkıntılarını hafifletmeye yönelik devam ettirilen faaliyetlerin daha verimli daha etkili olabilmesine yönelik gerçekleştirdikleri yardımlardan ve desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletirken Kuveyt ile birlikte emirine ve yine onun talimatı yol göstericisinde faaliyet gösteren hayırsever kuruluşlara derneklere ve vakıflara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından ekmek fırının açılış kurdelesin kesen protokol heyeti, fırındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyelilere yönelik lavaş ekmek tarzında yapılan ekmeklerin günlük 4 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtılacak.



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