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Kütüphanede vakit geçiren Rafet'in hayali okur- yazar olmak

SİNOP’un Durağan ilçesinde, doğuştan spastik engelli Rafet Dalkılıç (30), okuma yazma bilmediği halde ilçede sıkça ziyaret ettiği halk kütüphanesinde, yakından ilgilendiği kitaplarla vakit geçiriyor. Kütüphanede huzur bulduğunu ve...

Kütüphanede vakit geçiren Rafet'in hayali okur- yazar olmak
SİNOP’un Durağan ilçesinde, doğuştan spastik engelli Rafet Dalkılıç (30), okuma yazma bilmediği halde ilçede sıkça ziyaret ettiği halk kütüphanesinde, yakından ilgilendiği kitaplarla vakit geçiriyor. Kütüphanede huzur bulduğunu ve tek hayalinin okuma-yazma öğrenmek olduğunu belirten Dalkılıç, "Okuma yazmam olmadığı için sadece fotoğraflara ve yazılara bakmakla yetiniyorum" dedi.
İlçede yaşayan doğuştan spastik engelli Rafet Dalkılıç, okuma yazma bilmemesine rağmen kitap ve gazetelerle yakından ilgileniyor. Hissettiği okuma yazma eksikliğini yakından ilgilendiği kitap ve dergilerle gidermeye çalışan Dalkılıç, ilçede yer alan halk kütüphanesini de sıkça ziyaret ediyor. Kütüphane görevlileri ve ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Dalkılıç, tek hayalinin okuyup yazabilmek olduğunu söyledi.
Okuma yazma bilmediği için üzgün olduğunu belirten Dalkılıç, kütüphaneye gittiğinde okuma yazma biliyormuş gibi tüm kitapları incelediğini belirterek, "Günümün büyük bir kısmı kahve önlerinde geçiyor. Kahvehanelerde oturup çay içip gazeteleri inceliyordum. Okuma yazmam olmadığı için sadece fotoğraflara ve yazılara bakmakla yetiniyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Yıllardır bunun eksikliğini hissediyorum. Devletimden ve yetkililerden destek bekliyorum. Bir öğretmenimiz ya da bir hayırsever vatandaşımız bana ve bizlere okuma yazma öğretsin, onlara çok dua edeceğim" dedi.
‘AZMİNE HAYRAN KALIYORUZ'
Halk Kütüphanesi yetkilisi Hatice Kübra Güneş de Rafet Dalkılıç’ın engelli olduğu halde okuma yazma bilenlerden çok kütüphaneyi ziyaret ettiğini kaydetti. Güneş, "Rafet’in bu durumu karşısında hem çok üzülüyoruz, hem de onun bu azminden dolayı çok mutlu oluyoruz. Sağlıklı ve okuma yazma bilen vatandaşlarımız kütüphanemize çok sık gelmezken, engelli arkadaşımız neredeyse her gün buraya geliyor. Her gün kütüphaneye gelmesinden dolayı kurum olarak onunla gurur duyuyoruz. Onun bu durumuna ve azmine hayran kalıyoruz. Keşke bir imkânı olsa da Rafet kardeşimiz okuma yazma öğrenebilse" diye konuştu.

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