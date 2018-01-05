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Kütüphanede sabah sporu

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da yenilenen ve modern yüzüyle Türkiye'nin en iyi kütüphaneleri arasında yerini alan Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde sabah sporu hizmeti de başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Tekelioğlu...

Kütüphanede sabah sporu

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da yenilenen ve modern yüzüyle Türkiye'nin en iyi kütüphaneleri arasında yerini alan Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde sabah sporu hizmeti de başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde, kültür-sanat etkinliklerinin yanında bir ilke daha imza atıldı. Muratpaşa Belediyesi ile ortaklaşa 'Matını Al Kütüphaneye Gel, Hem Kitap Oku, Hem Spor Yap' projesi hayata geçirildi. 'Sağlıklı yaşam için sabah sporu' aktivitesinde buluşan genç ve yetişkin kitap okurları, önce kütüphaneden istedikleri kitapları seçip yanlarına aldı. Ardından Ülker Pınar Aydın nezaretinde toplu halde kitap okunarak spor yapıldı. Molada kitap okuyup spora devam eden, sonrasında salona geçen kitapseverler, kitap okuma etkinliğini burada sürdürdü.
Kütüphane müdürü Adile Dönmez, kütüphane görevlisi Ceyda Kocaadam, 'Matını Al Kütüphaneye Gel, Hem Kitap Oku, Hem Spor Yap Projesi'ne katılan kitap okurlarına kütüphanede sunulan hizmetleri anlattı. Kitap okurları, kütüphanedeki kültürel-sanatsal faaliyetler, gençlik, çocuk, görme engelli, ödünç kitap, edebiyat, süreli yayın, internet, özel çalışma, sesli çalışma, kafeterya gibi birçok üniteyi de gezdi.
Müdür Adile Dönmez, projenin daha şimdiden büyük ilgi gördüğünü, kütüphane çevresindeki ve uzak semtlerden vatandaşların katıldığını belirterek, "Antalyalıları salı günleri saat 09.00'da spor yapmaya, kitap okumaya davet ediyoruz" dedi. Dönmez, projenin 6 ay süreceğini de söyledi.

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