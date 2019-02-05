Kütüphane gibi ekmek fırını

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()- TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı. 30 yıldır fırın işleten, 7 çocuk babası Şit, kitap okumayı teşvik etmek amaçlı bu uygulamayı başlattığını belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Şit ayrıca kendisinin de bir kitabı bulunduğunu belirtti.

Erciş İlçesi'nde 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, ilk olarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanması için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken askıda kitap uygulamasını da başlattı. Şit, hem kendi evindeki kitapları hem de bazı tanıdıklarından aldığı kitapları fırınında askıya asıp, ekmek almaya gelenlere veriyor. Ayrıca müşteriler kitapları okuduktan sonra tekrar geri getiriyor. Amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını sağlamak olduğunu belirten Şit gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

'EKMEK ALAN MÜŞTERİLERİM KİTAP DA ALIYOR'

Fırıncı Şit, "Ben yaklaşık 30 yıldır ekmek fırınımı işletiyorum. İlk olarak askıda ekmek uygulamasını başlattım. Askıda ekmek uygulamam halen devam ederken askıda kitap uygulamasına başladım. Bende ve tanıdıklarımda olan çeşitli kitapları fırına getirdim. Ekmek alan müşterilerim yanında kitap da alıyor. Müşterilerimize kitapları okuduktan sonra tekrar gelip askıya asmalarını istiyoruz. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorum" dedi.

KENDİSİ DE KİTAP YAZDI

Şit, 7 çocuk babası olduğunu ve onları okutmak içinde yoğun emek ve özveri gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Çocuklarım ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Askıda kitap uygulamasını da herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yaptım. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım başta olmak üzere, bölgede kitap yazan yerel ve ulusal yazarlarında kitaplarını askıda bulundurup çok zengin bilgileri müşterilerimle paylaşıyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI