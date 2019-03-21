Kütüphane değil kıraathane

BURSA'da Nusret Baytar'a ait kıraathanede kitap okuyan müşteriler, çaya para ödemiyor. Birçok antika eşyanın sergilendiği kıraathanenin kendine ait futbol takımı da var. Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyleyen Baytar, "Çay bahane. Asıl amacımız insanların kitap okuması, bilgi edinmesi, kültürlerini genişletmesi. Çaydan 50 kuruş kazanmasak da olur" dedi.

Nusret Baytar'ın 8 yıl önce açtığı kıraathane, yaklaşık 700 kitabın bulunduğu kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Kitap okuma alışkanlığını artırmak için bu konsepti geliştiren Baytar, kitap okumayı teşvik etmek için de 'Kitap okuyana çay bedava' kampanyası başlattı. Mekanda kitabını okuyan müşteri dilerse kitabı imza karşılığı evine de götürebiliyor. Baytar'ın kıraathanede bir de antika eşyalardan oluşan köşe bulunuyor.

ESKİ KIRAATHANE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Kıraathaneyi kurarken oyunları azaltmak, kitap okumaya teşvik etmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için böyle bir konsept oluşturduğunu belirten Baytar, "Biz burada kahvehane kültüründen ziyade oyunu azaltıp, vatandaşlarımız kitap okusunlar istedik. Burayı müşterilerimiz diğer kahvehaneler gibi görmesinler, aynı kütüphane gibi görsünler istedik. Eski kıraathane kültürüne yakın bir konsept oluşturduk" dedi.

Kıraathanede yaklaşık 700 kitabın bulunduğunu söyleyen Nusret Baytar, "Bu kitapları isteyen burada okuyabiliyor, isteyen imza karşılığı alıp evine götürebiliyor. Kitap okuyana çay bedava kampanyası da başlattık. Aslında bu espri olarak başladı. Ancak faydalı olduğunu görünce devam ettirdik. Müşterilerimiz en azından kitabı eline alıyor. Çay bahane oluyor bu şekilde. Bizim kitapları buraya koymamızdaki amaç, insanlarımız kültürlü olsun, herkes kitap okusun. telefon elinde direğe çarpmasın. İnsanlar ellerinden telefonları bırakıp kitapları alsın" diye konuştu.

FUTBOL TAKIMLARI BİLE VAR

Kıraathanenin bir de futbol takımı olduğunu ifade eden Baytar, "Mahallemizin gençlerinin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora kanalize etmek için futbol takımı kurduk. Kurduğumuz takım da halı saha turnuvasında şampiyon oldu" diye konuştu. Antika bölümünün de olduğunu belirten Nusret Baytar, "Ayrıca antika bölümü var. Biz ilk başlarda hobi olarak başladık. Ancak, daha sonra arkadaşlarımız da ellerindeki antika eşyaları getirdi. Şimdi yaklaşık 200 parça antika eşya sergiliyoruz. Bunların içinde Osmanlı tüfeği ile yaklaşık 100 yıllık Zülfikar kılıcımız da var" dedi.

'DAHA ÖNCE KAHVEHANELERE GİTMEZDİM'

Müşterilerinden Yücel Ersoy, burada boş zamanlarını değerlendirdiğini belirterek, "Yaklaşık 8 yıldır buraya geliyorum. Daha önce benim kahve kültürüm yoktu. Ancak bir gün buraya geldiğimde kitapları görünce hoşuma gitti. Çeşitli kitaplar okuduk burada. Evimize götürdük. Burada ortam çok güzel. Diğer kahvehanelere benzemiyor" dedi.

KADIN MÜŞTERİLERİ DE VAR

Müşterilerden Sema Avcı da "Kahvehanelerde erkek egemenliği oluyor. Ama biz kadınların da böyle yerlere gelmesinde bir sakınca olmadığını görüyorum. Bu nedenle her gün gelip kahvemi çayımı içiyorum, kitabımı okuyorum. Gayet güzel bir şekilde vaktimi geçiriyorum. Bu kahvehanede farklı bir kültür var. Mahallenin içinde olması, insanların birbirini tanıması büyük etken. Ayrıca gelen müşteriler de nezih insanlar. Kitabımızı okuyoruz, sohbetimizi ediyoruz" diye konuştu.



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