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Kütükcü: 2020’nin mottosu, sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı
ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılının 3'üncü çeyreğinden itibaren ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığını, bu sürecin devam edebilmesi için 2020 yılının mottosunun...
GENEL 16.12.2019, 15:16
ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılının 3'üncü çeyreğinden itibaren ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığını, bu sürecin devam edebilmesi için 2020 yılının mottosunun mutlaka sürdürülebilir sanayi üretimi olması gerektiğini vurguladı.
OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurlu üyeleri, Memiş Kütükcü başkanlığında Konya’da ortak bir toplantı yaptı. Kütükcü, OSB'lerin Türkiye’nin son 50 yılına damgasını vurduğunu, bu pozitif sürecin artarak devam edebilmesi için iş dünyasının başta enerji ve istihdam olmak üzere verimlilik esaslı yeni düzenlemelere, yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kütükcü, “Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı topraklarda alın teri dökerek çalışıyor, üretiyoruz. Onun için OSBÜK olarak ortak akıl geliştirmeyi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Toplantımıza katılan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve yüksek koordinasyon kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. OSBÜK artık, Türkiye’nin tamamını temsil eden, daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum haline geldi” diye konuştu.
750 FABRİKAYA ULAŞACAĞIZ
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 750 fabrikaya ulaşacaklarını da kaydeden Başkan Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemiz 23 milyon metrekare ile Türkiye’nin 3'üncü büyük OSB’si. Bölgemizde şu anda 620’nin üzerinde fabrikamız üretim yapıyor. Yeni genişleme bölgemiz olan 5’inci bölgemiz de 102 tahsis gerçekleştirdik. Bu tahsisler yapım aşamasına geçti. Tahsisler tamamlandığında yaklaşık 750 fabrikaya ulaşacağız. Aynı zamanda 6’ncı kısım genişleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Burası tamamlanınca Türkiye’nin en büyük 2’nci büyük organize sanayi bölgesi konumuna ulaşacağız” dedi.
OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurlu üyeleri, Memiş Kütükcü başkanlığında Konya’da ortak bir toplantı yaptı. Kütükcü, OSB'lerin Türkiye’nin son 50 yılına damgasını vurduğunu, bu pozitif sürecin artarak devam edebilmesi için iş dünyasının başta enerji ve istihdam olmak üzere verimlilik esaslı yeni düzenlemelere, yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kütükcü, “Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı topraklarda alın teri dökerek çalışıyor, üretiyoruz. Onun için OSBÜK olarak ortak akıl geliştirmeyi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Toplantımıza katılan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve yüksek koordinasyon kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. OSBÜK artık, Türkiye’nin tamamını temsil eden, daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum haline geldi” diye konuştu.
750 FABRİKAYA ULAŞACAĞIZ
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 750 fabrikaya ulaşacaklarını da kaydeden Başkan Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemiz 23 milyon metrekare ile Türkiye’nin 3'üncü büyük OSB’si. Bölgemizde şu anda 620’nin üzerinde fabrikamız üretim yapıyor. Yeni genişleme bölgemiz olan 5’inci bölgemiz de 102 tahsis gerçekleştirdik. Bu tahsisler yapım aşamasına geçti. Tahsisler tamamlandığında yaklaşık 750 fabrikaya ulaşacağız. Aynı zamanda 6’ncı kısım genişleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Burası tamamlanınca Türkiye’nin en büyük 2’nci büyük organize sanayi bölgesi konumuna ulaşacağız” dedi.
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