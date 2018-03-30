Kutsi, kızıyla okul yararına şarkı söyledi

BODRUM'da Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına düzenlenen etkinlikte, şarkıcı ve dizi oyuncusu Kutsi, aynı okulda öğrenci olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile şarkı söyledi. Kutsi, kızıyla şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek "Albümde de birlikte şarkı söylemek istiyorum" dedi.

Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul orkestrasının sahne aldığı konser programı düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte okul öğrencileri amatör olarak performanslarını sahneledi. Öğrenciler türkülerden, popüler şarkılara kadar eserler seslendirdi. Konsere öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Konserin son bölümünde ise şarkıcı Kutsi, aynı okulda ilkokul üçüncü sınıfta olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile birlikte sahne aldı. Kutsi kızı ile birlikte, 'Bana bir masal anlat baba' isimli şarkıyı seslendirdi. Albümündeki şarkılardan da seslendiren Kutsi'ye performansı süresince kızı eşlik etti. Kutsi 'Sana ne' şarkısını, tüm çocukları sahneye çağırıp birlikte dans ederek söyledi. Çocuklar sahnede bol bol oynayarak eğlendi.

Kutsi, kızıyla birlikte şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek, "Kızımla aynı sahneyi paylaşmak benim hayalimdi. Birlikte şarkı söyledik. O da benim gibi müziğe yöneldi. Ben albümde de kızımla birlikte şarkı söylemek istiyorum. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklar bizimle aynı sahneyi paylaşsın. Bize eşlik etsin, dans etsin. Her zaman bu etkinliklere destek olmaya hazırım" dedi. Okul yararına düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle sınıf panolarının tek tip olarak yeniden düzenleneceği öğrenildi.



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