Kütahya'ya şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın (24) Kütahya'daki baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesinin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri görevlilerce verildi. Kadir Çakır ve eşi Hediye Çakır, oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin ardından Çakır Ailesi'nin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Kadir Çakır, evinin önünde taziyeleri kabul etti.

Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın ağabeyi Aziz Çakır, kardeşinin 4 yıl önce göreve başladığını ve en son 1 hafta önce görüştüklerini ifade ederek, "Kardeşimle bir hafta önce telefonla görüştük, oraya göreve gitmişlerdi. Telefonlar çekmediği için tam anlamıyla konuşamadık. Ben de uzman çavuştum, istifa ettim. Çok kardeşimi toprağa verdim ama bu başkaymış" dedi.



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