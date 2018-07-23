Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

KÜTAHYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç ilçesine bağlı Güney köyündeki derede meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını belirterek, "İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttükleri çalışma devam ediyor" dedi.

Dün, Domaniç ilçesi Güney köyü deresi piknik alanı yakınlarında görülen toplu balık ölümleri ile ilgili olarak Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, açıklama yaptı. Vali Nayir, Domaniç ilçesindeki derede meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını belirterek, "Toplu balık ölümleriyle ilgili bilgi gelir gelmez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz söz konusu bölgeye gittiler. Sudan ve telef olan balıklardan örnekler aldılar. Alınan örneklerin analizleri ve gerekli incelemeler sonuçlandıktan sonra balıkların telef olma sebebi belirlenecek. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttükleri çalışma devam ediyor" dedi.

BALIK ÖLÜMLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da olayla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Yazılı bir açıklama yapan Kasap, bölge halkının yaşanan çevre felaketinin hidroelektrik santralinden boşalan suyun dere yatağına karışması sonucunda meydana geldiğini iddia ettiklerini belirterek, "Domaniç Güney köyü deresi ve tarlaları can çekişiyor" dedi. Ali Fazıl Kasap, bölge halkının yaşadığı sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı derhal harekete geçmeye çağırdığını ifade ederek, konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şu soruları sordu:

Kütahya'nın Domaniç İlçesi Güney köyü deresinde meydana gelen toplu balık ölümlerinin sebebi nedir? Bakanlık olarak konu ile ilgili bir araştırma yaptınız mı? Bakanlık olarak bölge sakinlerine konu ile ilgili bir bilgilendirme ve yaşanan olayın yöre halkının sağlığını ve çevreyi tehdit etmemesi için herhangi bir güvenlik önlemi aldınız mı? Güney Köyü deresi, su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirlenmiş olan su kalite kriterlerine uygun mudur? Bölgede daha önce bakanlık olarak olası balık ölümlerinin ve çevre sağlığının etkilenmemesi için herhangi bir çalışmada bulundunuz mu? Güney köyü deresinde yaşanan toplu balık ölümlerinin, hidro elektrik santralinden boşalan suyun dere yatağına karışması sonucu gerçekleştiği iddiaları doğru mudur? Kütahya ili ve ilçelerinde olası bir çevre felaketinin yaşanmaması için Bakanlık olarak bu zamana kadar hangi çalışmaları yaptınız? Güney köyünde yaşanan bu vahim olayla ilgili bakanlık olarak bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?



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