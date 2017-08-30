Kütahya'daki 30 Ağustos törenlerine bakanlar da katıldı

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), () - KÜTAHYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi'ndeki Zafertepe Çalköy'de yapıldı. Törenlere bakanlar Veysel Eroğlu ile Osman Aşkın Bak da katıldı.

Kütahya'daki ilk tören sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi'ndeki Zafertepe Çalköy'de devam edildi. Buradaki törenlere Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valilisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Tatkan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri ile Kara, Hava, Deniz kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törenlerde Zafertepe Abidesi'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinden 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muhaberesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi'nden yürüyerek 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Bakanlar Veysel Eroğlu ve Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı

FOTOĞRAFLI